Батраков и Сергеев вошли в число самых проверяемых РУСАДА футболистов

Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев чаще других российских футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

По данным источника, голкипер «Краснодара» Агкацев, полузащитник «Локомотива» Батраков, защитник «Рубина» Рожков и нападающий «Динамо» Сергеев с января по ноябрь были проверены РУСАДА на допинг по три раза.

29 футболистов РПЛ в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА дважды.