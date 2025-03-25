Футбол
Судейство

25 марта, 20:02

ЭСК не дала полный ответ «Зениту». Почему не оценены все оспоренные решения судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты «Спартака» и «Зенита» спорят с главным арбитром Сергеем Ивановым (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В новости о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены игрокам «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России между этими командами, завершившемся победой красно-белых (2:1). В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Распространяется информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в первой части сезона-2024/25 и прошлой весной. Было много случаев, когда эксперты выносили вердикт действиям судей.

30 октября ЭСК отреагировала на обращение того же «Зенита», просившего оценить работу Сергея Карасева, который в матче с «Локомотивом» (1:1) не вынес второе предупреждение Алексею Батракову и соответственно не удалил его. Решение судьи признано верным.

Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и&nbsp;Лусиано Гонду в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:1). 16&nbsp;марта. Москва.«Зенит» считает, что гол Мартинса засчитан неверно, а трех игроков «Спартака» надо было удалять. Клуб обратился в ЭСК

4 декабря эксперты откликнулись на просьбу «Динамо», которое не согласилось с Павлом Кукуяном. Этот арбитр не показал вторую желтую карточку еще одному железнодорожнику — Жерзино Ньямси. Это случилось в кубковом матче, в котором победили бело-голубые (1:0, пен. — 4:3). Вердикт ЭСК: рефери ошибочно не вынес второе предупреждение и соответственно не удалил Ньямси.

11 декабря комиссия рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования, попросившего дать оценку решению Василия Казарцева в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0) в связи с невынесением второго предупреждения краснодарцу Кевину Ленини. Эксперты единогласно согласились с арбитром.

Были примеры и весной прошлого года. Дан ответ «Чайке», которая оспорила решение Ярослава Хромея, в матче с «Челябинском» вынесшего второе предупреждение Святославу Кожедубу. То же самое касалось игры ЮФЛ (девушки) «Волгарь» — «Динамо». Там Дарья Генега показала вторую желтую карточку Милене Мкртчян. А в женской суперлиге во встрече «Чертаново» — «Крылья Советов» Кристина Саакян, наоборот, воздержалась от наказания Виктории Марчик, не вынесла ей второе предупреждение и не удалила.

Таких обращений и рассмотрений хватало. Тем удивительнее, что нет информации об ответе ЭСК на все жалобы «Зенита».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Как можно оценивать бесценное?

    26.03.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Согласен. Да и овес очевидный без всяких линий просто по ящику.

    26.03.2025

  • Горын

    Педрила! Сколько раз повторять, ты и кучка в несколько сотен, НЕ ВСЯ РОССИЯ.

    26.03.2025

  • shutnik78

    вот он знаменитый админресурс про который так любят хрюкать порося...

    26.03.2025

  • Kocha197312

    Когда же вы уже перестанете лизоблюдничать перед Газпромом...

    26.03.2025

  • ONIKAN2013

    Это, случайно, не те враждебные суды, решение которых по наркоторговцу позорная секта категорически отрицает в силу этой самой враждебности?

    26.03.2025

  • ONIKAN2013

    Это другое!

    26.03.2025

  • ONIKAN2013

    Еле-еле придумали, что сказать по поводу офсайда, который видели все, кроме упоротой секты. На дальнейшие отмазки креатива не хватило.

    26.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Газпром тоже проиграл все суды в Европе. Не умеют иски составлять правильно. Одни личнопреданные неучи собраны, посмотрите на их рожи.

    26.03.2025

  • Ческидов S/A

    Админресурс бомжей, а как иначе? Так же, московские? Дюков рулит, все дела... Миллер всех купил?

    26.03.2025

  • Павел Пушган

    ЭСК не вызывает доверия и уважения у абсолютного большинства футбольных людей. Её решения предсказуемы и в 99% случаев поддерживают любые решения арбитров, даже самые анекдотичные. Формулировка,-нет оснований не доверять решению судьи на поле практически универсальна.

    26.03.2025

  • Gordon

    Положение об ЭСК, пункт 3.1. Вот и всё. Не рассматриваются такие эпизоды. По якобы ошибочно вынесенным вторым предупреждениям - да, а по якобы не вынесенным - нет. Просто это так. Если раньше рассматривали, значит раньше косяк был, а не сейчас. "Логика" Боброва ущербна. Совершение ошибки в прошлом никак не является основанием для нормализации совершения таких же ошибок а будущем. Дважды два четыре.

    26.03.2025

  • Леший

    Был бы г-н Бобров уважаемым человеком в этой сфере, позвонил бы кому-то из членов комиссии. А затем, не называя фамилии, написал бы: дескать, как рассказал источник СЭ... Но, увы, позвонить, видимо, некому.

    25.03.2025

  • Роман72

    Вся Россия радуется! ЗПРФ никто не любит!

    25.03.2025

  • Андрей Недобрый

    Прямо чувствую с каким наслаждением Медведев видит, как половина всех статей в маасковском издании посвещена Зениту, причем не потратив на это ни копейки клубных денег.. Это победа !!!

    25.03.2025

  • Sinaron

    Михуил, отползи в сторонку и не хрюкай )))

    25.03.2025

  • spartsmen

    почему только москва? кроме неё как минимум миллионов пятьдесят ещё не вымерло :)

    25.03.2025

  • Михаил Чичеров

    Не рассмотрели, не ответили на жалобу Зенита? Да задолбал уже этот Зенит своими жалобами в ЭКС ... играть не пробовали?

    25.03.2025

  • Gordon

    По регламенту жалобы на жёлтые не ЭСК не рассматривает. Проблема не в том, что не рассмотрели жалобу "Зенита" по этим эпизодам, а в том, что раньше рассмотрели несколько других.

    25.03.2025

  • protch

    По поручению глубокоуважаемого тов. Протча Правительственная комиссия по русскому языку приняла решение упразднить букву Т в слове "питерские" и заменить ее буквой Д.

    25.03.2025

  • echo2011

    Очевидно,что поступило указание на рассматривать вопросы с желтыми карточками,независимо от того,были бы они первыми или вторыми.Мало ли,что было раньше!

    25.03.2025

  • denis.fedorov.1979fedorov

    Забавно как радуется Москва! Ведь те же судейки принимали решения не в пользу столицы! Просто покрывают судейский корпус!

    25.03.2025

  • Skorz

    Дело , даже не в Зените или ком либо еще . ЭСК- орган , но не более того , который "встает" только , по команде ((( Решить ...ничего не могут . А если не могут , то кто может ? Просто , выражаясь языком одной известной итальянской провинции -закон молчания - " Omerta " ...

    25.03.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Слюшай, кто этот Зенит такой, чтобы ему ответы давать.??..:joy::joy::joy:

    25.03.2025

  • ФОКСИ

    Столичная шайка ноги уносит.....

    25.03.2025

  • Niko McCowrey

    Почему не оценены все оспоренные решения судьи?... Потому, Бобров.

    25.03.2025

  • vv12

    Ок, кому тогда доверять??? зениту и не пойми как смонтированному видео с кривыми линиями от Медведва, где офсайд фиксируется не в момент паса, а когда мяч отлетел на метр от пасующего???

    25.03.2025

  • Антон Саныч

    Потому что сборище любителей по интересам. Понятно, по каким. Касается не только решений по Зениту. По всем клубам "кому и как будет угодно"

    25.03.2025

  • DZR

    Нужен был всего ОДИН ответ: "Извините, дали халтуру! В следующий раз не повторится, будем совершенствовать систему. Вот ответсвенный за это". А из их ответа ясно только одно - ничего никто делать не будет.

    25.03.2025

  • lvb

    ... и вдруг из темноты медленно выполз супериксперд Бобров, видимо после "привет с большого бодуна". "Кейджибишник" ты опоздамши, пить надо меньше(что?). Здесь и без тебя уже оттоптались все кому не лень. Иди, спи дальше. И тебе для общего развития "ЖК интересуют только "Зенит")) Тогда иди к "хехемону" на оф. сайт, к Медведу.. может похмелиться дадут))

    25.03.2025

  • dinela

    Что это ,товарищи?Революция?Конец гегемону?

    25.03.2025

  • avp1960

    Просто ЗЕНИТ не умеет правильно и квалифицированно подавать жалобы.. Насквозь прогнил ГАЗПРОМОМ..

    25.03.2025

  • Рабинер за Зенит

    потому что уже использовали козырный ответ на вопрос про спорный офсайд - "Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению" а другое подобное выдумать уже сложно

    25.03.2025

    • Арутюнянц — о Саввиди в «Ростове»: «Это решение за акционерами»

    Дюков про второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»: «ЭСК подтвердила, что показала система определения офсайда»
