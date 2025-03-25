ЭСК не дала полный ответ «Зениту». Почему не оценены все оспоренные решения судьи?

В новости о решениях экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены игрокам «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России между этими командами, завершившемся победой красно-белых (2:1). В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Распространяется информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в первой части сезона-2024/25 и прошлой весной. Было много случаев, когда эксперты выносили вердикт действиям судей.

30 октября ЭСК отреагировала на обращение того же «Зенита», просившего оценить работу Сергея Карасева, который в матче с «Локомотивом» (1:1) не вынес второе предупреждение Алексею Батракову и соответственно не удалил его. Решение судьи признано верным.

4 декабря эксперты откликнулись на просьбу «Динамо», которое не согласилось с Павлом Кукуяном. Этот арбитр не показал вторую желтую карточку еще одному железнодорожнику — Жерзино Ньямси. Это случилось в кубковом матче, в котором победили бело-голубые (1:0, пен. — 4:3). Вердикт ЭСК: рефери ошибочно не вынес второе предупреждение и соответственно не удалил Ньямси.

11 декабря комиссия рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования, попросившего дать оценку решению Василия Казарцева в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0) в связи с невынесением второго предупреждения краснодарцу Кевину Ленини. Эксперты единогласно согласились с арбитром.

Были примеры и весной прошлого года. Дан ответ «Чайке», которая оспорила решение Ярослава Хромея, в матче с «Челябинском» вынесшего второе предупреждение Святославу Кожедубу. То же самое касалось игры ЮФЛ (девушки) «Волгарь» — «Динамо». Там Дарья Генега показала вторую желтую карточку Милене Мкртчян. А в женской суперлиге во встрече «Чертаново» — «Крылья Советов» Кристина Саакян, наоборот, воздержалась от наказания Виктории Марчик, не вынесла ей второе предупреждение и не удалила.

Таких обращений и рассмотрений хватало. Тем удивительнее, что нет информации об ответе ЭСК на все жалобы «Зенита».