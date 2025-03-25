Дюков про второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»: «ЭСК подтвердила, что показала система определения офсайда»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал второй гол «Спартак» в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

25 марта Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила правильность решения главного арбитра Сергея Иванова засчитать гол хавбека красно-белых Кристофера Мартинса на 90-й минуте.

— Точно непростой момент. Я могу сказать свои впечатления. Я смотрел игру на стадионе, и когда смотрел повтор, то у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это впечатление от телевизионной картинки. Решение судейской бригады было основано на линиях офсайдной системы. В этой ситуации сложно определить офсайд, судьи полагаются на систему, она является сертифицированной ФИФА. Что касается РФС, мы не проверяли математический алгоритм, это сделала ФИФА. Когда судьи ВАР определяют офсайд, то они прежде всего полагаются на те линии, которые чертит эта система. ЭСК просто подтвердила то, что показала система.

— Материалы, предоставленные «Зенитом», учитывались при решении ЭСК?

— Знаю, что есть видео, которое они предоставляли. В данном случае, ЭСК действует достаточно формально. Есть система определения офсайда, которая используется при обозначении линий на поле. Это и легло в основании решений, которые были приняты.

— Можно ли сделать систему офсайдных линий более точной и наглядной?

— Наверное, да. Это определяется количеством камер — нужны камеры формата «slow motion», которые работают при определении офсайда. Мы обсуждали установку камер с РПЛ и клубами. Лига была не готова, потому что это требовало дополнительных расходов на оборудование стадионов. И есть вторая причина — это установка этих камер. Она требует дополнительные каналы для передачи сигнала.

«Зенит» после 21 тура набрал 43 очка и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.