Судейство

25 марта, 23:11

Дюков про второй гол «Спартака» в ворота «Зенита»: «ЭСК подтвердила, что показала система определения офсайда»

Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал второй гол «Спартак» в ворота «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

25 марта Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила правильность решения главного арбитра Сергея Иванова засчитать гол хавбека красно-белых Кристофера Мартинса на 90-й минуте.

— Точно непростой момент. Я могу сказать свои впечатления. Я смотрел игру на стадионе, и когда смотрел повтор, то у меня сложилось впечатление, что гол был забит из офсайда. Но это впечатление от телевизионной картинки. Решение судейской бригады было основано на линиях офсайдной системы. В этой ситуации сложно определить офсайд, судьи полагаются на систему, она является сертифицированной ФИФА. Что касается РФС, мы не проверяли математический алгоритм, это сделала ФИФА. Когда судьи ВАР определяют офсайд, то они прежде всего полагаются на те линии, которые чертит эта система. ЭСК просто подтвердила то, что показала система.

— Материалы, предоставленные «Зенитом», учитывались при решении ЭСК?

— Знаю, что есть видео, которое они предоставляли. В данном случае, ЭСК действует достаточно формально. Есть система определения офсайда, которая используется при обозначении линий на поле. Это и легло в основании решений, которые были приняты.

— Можно ли сделать систему офсайдных линий более точной и наглядной?

— Наверное, да. Это определяется количеством камер — нужны камеры формата «slow motion», которые работают при определении офсайда. Мы обсуждали установку камер с РПЛ и клубами. Лига была не готова, потому что это требовало дополнительных расходов на оборудование стадионов. И есть вторая причина — это установка этих камер. Она требует дополнительные каналы для передачи сигнала.

Кристофер Мартинс забивает второй гол в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;.

«Зенит» после 21 тура набрал 43 очка и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.

РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
    • ЭСК не дала полный ответ «Зениту». Почему не оценены все оспоренные решения судьи?

    Глушенков о конфликте с Семаком: «Мерзкие сказочники пускай дальше сочиняют»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    Все новости