25 марта, 19:29

Арутюнянц — о Саввиди в «Ростове»: «Это решение за акционерами»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о возможном приходе Ивана Саввиди в клуб.

— Недавно появились новости о возможном приходе Ивана Саввиди в «Ростов».

— Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас соотношение акций — 51 на 49 процентов в пользу Ростовской области.

Ранее сообщалось, что владелец ПАОКа Иван Саввиди вернется в «Ростов» на место Арутюнянца.

ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
Иван Саввиди
