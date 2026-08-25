Коровкин назначен на пост исполнительного директора «Оренбурга»

Кирилл Коровкин назначен на должность исполнительного директора «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Также Андрей Орлов был назначен советником президента по спортивным вопросам «Оренбурга». Он ранее работал на аналогичной должности в «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Сочи».

Коровкин ранее возглавлял юридическую службу хоккейного «Локомотива». С 2022 по 2026 год специалист работал в «Сочи», где занимал должности руководителя отдела по спортивной работе и лицензированию и заместителя генерального директора клуба.

После пяти туров команда с 6 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 30 августа «Оренбург» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.