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Сегодня, 10:15

Ерохин заявил, что общался с Кузяевым о его возвращении в «Зенит»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении игрока «Гавра» Далера Кузяева в петербургский клуб.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

— Ты был бы рад возвращению Кузяева в «Зенит»?

— С Далером у нас чисто по-человечески отличные отношения. Я всегда рад с ним увидеться внутри команды или вне. Конечно, такой сильный футболист в составе никогда не помешает. Здесь уже ему принимать решение, где он видит дальнейшее развитие карьеры — за границей или в России.

— Ты с ним не общался по этому поводу?

— Косвенно общались, вскользь. В таких вопросах только ему решать. Со своей стороны могу лишь поддержать любое его решение.

— А он как настроен? У него сейчас не лучший период в «Гавре».

— Карьера футболиста состоит из разных полос. Когда-то ты играешь больше, когда-то меньше. У Далера достаточно характера, чтобы работать. Он очень большой профессионал. Будет шанс — докажет и снова заиграет в составе. И будет приносить пользу, — сказал Ерохин «СЭ».

В последнее время 31-летний Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне российский хавбек провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

Александр Ерохин
Далер Кузяев
ФК Зенит
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 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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