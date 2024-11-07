Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев признан лучшим тренером октября в РПЛ.

За него проголосовали восемь из десяти экспертов. В октябре «Краснодар» одержал три победы в трех матчах.

Помимо Мусаева на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо» Москва), Марко Николич (ЦСКА) и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

«Мусаев стал лучшим в голосовании экспертов РПЛ и у комментаторов, а у болельщиков его смог опередить только Дмитрий Пятибратов», — говорится в сообщении РПЛ в Telegram-канале.

Мусаев также был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.