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Ерохин: «Сантос знает основные фразы на русском. Будет совершенствоваться»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал получение защитником петербургской команды Дугласом Сантосом российского гражданства.

— Дуглас получил российский паспорт. Сможет играть за нашу сборную и не будет считаться легионером в РПЛ. Как ты к этому относишься?

— Нормально. Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют.

— Он разговаривает по-русски? Много слов знает?

— Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться, — сказал Ерохин «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Он перешел в «Зенит» летом 2019 года, подписав контракт на пять лет.

В среду, 6 ноября, пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Александр Ерохин
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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 - : -
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