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Ерохин считает, что с Промесом «Спартак» станет сильнее

14:40
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» 27 февраля рассказал, что думает о новичке «Спартака» — Квинси Промесе.

— Думаете, Промес заиграет?

— Посмотрим. Все увидим на футбольном поле.

25 февраля «Спартак» официально сообщил о завершении перехода игрока из «Аякса». Промес ранее уже выступал за московскую команду с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны-2017.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»

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