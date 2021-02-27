РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Краснодар» хочет приобрести Жемалетдинова

14:49
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Краснодар» претендует на полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Как отмечается, в клубе четко обозначили интерес к 24-летнему игроку и хотят его заполучить. Вопрос в том, договорится ли с Жемалетдиновым «Локомотив». Пока новая администрация железнодорожников не нашла общего языка с агентами, близкими к игрокам «Локо» в последние годы.

Жемалетдинов в этом сезоне провел в РПЛ 11 матчей. «Краснодар» занимает седьмое место в таблице.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир