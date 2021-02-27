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ЦСКА поздравил Семака с днем рождения

14:31
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ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего капитана команды Сергея Семака. Сегодня ему исполнилось 45 лет. Сейчас он является главным тренером «Зенита».

«Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака!» — говорится в сообщении клубного Twitter армейцев 27 февраля.

Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1365618762427359233

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