ЦСКА поздравил Семака с днем рождения
ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего капитана команды Сергея Семака. Сегодня ему исполнилось 45 лет. Сейчас он является главным тренером «Зенита».
Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака! pic.twitter.com/Uv4qTArNdI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2021
«Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака!» — говорится в сообщении клубного Twitter армейцев 27 февраля.
Семак выступал за ЦСКА с 1994 по 2004 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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