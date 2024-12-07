Ермакович считает, что «Пари НН» играл слишком близко к своим воротам
Старший тренер «Пари НН» Александр Ермакович прокомментировал итог выездного матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
Белорус исполнял обязанности главного тренера команды в связи с дисквалификацией Виктора Гончаренко.
— По содержанию таймы были одинаковыми. Но если в первом у нас хватало силенок сдерживать соперника, во втором силы стали покидать. Когда ты постоянно без мяча — идут ошибки, теряется концентрация.
— Какой была установка? Хотели сыграть на ничью?
— Установка какой может быть? Никто никогда не играет на ничью. Приезжаем с мыслью победить. Хотели организованно сыграть в обороне. «Спартак» в прекрасной форме — понимали, что будет тяжело. Собирались больше контролировать мяч и выходить в контратаки. Если вратарь где-то потягивал время... Думаю, если бы «Спартак» играл с командой уровня «Барселоны», они бы тоже небыстро вводили мяч в игру.
— Что случилось за 10 минут во втором тайме?
— Очень быстрые атаки «Спартака». Особенно по первому голу. Не успели один, второй наш игрок... Я бы тут больше похвалил игроков атаки соперника. Гол Барко — великолепное исполнение! Наверное, мы слишком прижались. Нельзя было позволять бить... Мы просто не справлялись.
После 18 матчей нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3