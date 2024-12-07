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Ермакович считает, что «Пари НН» играл слишком близко к своим воротам

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Старший тренер «Пари НН» Александр Ермакович прокомментировал итог выездного матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Белорус исполнял обязанности главного тренера команды в связи с дисквалификацией Виктора Гончаренко.

— По содержанию таймы были одинаковыми. Но если в первом у нас хватало силенок сдерживать соперника, во втором силы стали покидать. Когда ты постоянно без мяча — идут ошибки, теряется концентрация.

— Какой была установка? Хотели сыграть на ничью?

— Установка какой может быть? Никто никогда не играет на ничью. Приезжаем с мыслью победить. Хотели организованно сыграть в обороне. «Спартак» в прекрасной форме — понимали, что будет тяжело. Собирались больше контролировать мяч и выходить в контратаки. Если вратарь где-то потягивал время... Думаю, если бы «Спартак» играл с командой уровня «Барселоны», они бы тоже небыстро вводили мяч в игру.

— Что случилось за 10 минут во втором тайме?

— Очень быстрые атаки «Спартака». Особенно по первому голу. Не успели один, второй наш игрок... Я бы тут больше похвалил игроков атаки соперника. Гол Барко — великолепное исполнение! Наверное, мы слишком прижались. Нельзя было позволять бить... Мы просто не справлялись.

После 18 матчей нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Александр Ермакович
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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