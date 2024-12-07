«Зенит» — «Акрон»: сине-бело-голубые сравняли счет

«Зенит» сравнял счет в матче 18-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:1.

На 21-й минуте с передачи Густаво Мантуана гол забил Андрей Мостовой. Для 27-летнего полузащитника это пятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».