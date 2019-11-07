Эрик Бикфалви: «Хотели удержать шестое место. Постараемся выиграть у «Ахмата»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о настроен команды перед матчем 16-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Когда я играл в Румынии в «Стяуа», мы постоянно играли в плотном графике, через три четыре дня, — цитирует Бикфалви официальный сайт «Урала». — Для футболиста хорошо, когда много игр.

Плохо, что проиграли «Оренбургу». Всей командой хотели выиграть и удержать шестое место. Но сейчас с шестой командой у нас разница всего в одно очко. Готовимся к следующему матчу, постараемся выиграть у «Ахмата».

Матч между «Ахматом» и «Уралом» пройдет 8 ноября в Грозном и начнется в 19:30 мск. Екатеринбуржцы с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице, грозненский клуб с 14 очками на предпоследнем месте.

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