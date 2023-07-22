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Сегодня, 15:23

Эли Даса рассказал о словах Лички в раздевалке после поражения от «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» (1:3). Единственный гол бело-голубых при счете 0:3 забил Федор Смолов.

— Можно ли сказать, что сегодня «Краснодару» больше сопутствовала удача?

— В какой-то степени, так оно и есть. Но следует отметить, что в некоторых моментах были отрезки, когда мы достаточно хорошо играли, держали игру под контролем. Нужно поправить некоторые проблемы и показывать свою игру.

— Чувствовалась ли сегодня усталость после очень тяжелых сборов?

— Я не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние. Требуется время, чтобы вкатиться в чемпионат. От матча к матчу. Я уверен, что мы будем набирать кондиции.

Что Личка сказал в раздевалке после матча? «Краснодар» воспользовался нашими ошибками. Мы должны сейчас думать о следующей игре, соответственно играть намного лучше в следующих матчах.

— Следующий матч уже через 4 дня. На старте сезона лучше чаще играть, чтобы влиться в игровой ритм, или работать в обычном недельном цикле?

— Любому футболисту намного приятнее играть, чем тренироваться, поэтому абсолютно нормально, что у нас будут такие матчи. Кубковые матчи будут чередоваться с матчами чемпионата, — сказал Даса в интервью пресс-службе «Динамо».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AdMegF0PMKY
Эли Даса
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

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Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

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Джон Кордоба

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 1 0 1
Денис Кулаков

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