Эли Даса рассказал о словах Лички в раздевалке после поражения от «Краснодара»
«Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» (1:3). Единственный гол бело-голубых при счете 0:3 забил Федор Смолов.
— Можно ли сказать, что сегодня «Краснодару» больше сопутствовала удача?
— В какой-то степени, так оно и есть. Но следует отметить, что в некоторых моментах были отрезки, когда мы достаточно хорошо играли, держали игру под контролем. Нужно поправить некоторые проблемы и показывать свою игру.
— Чувствовалась ли сегодня усталость после очень тяжелых сборов?
— Я не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние. Требуется время, чтобы вкатиться в чемпионат. От матча к матчу. Я уверен, что мы будем набирать кондиции.
Что Личка сказал в раздевалке после матча? «Краснодар» воспользовался нашими ошибками. Мы должны сейчас думать о следующей игре, соответственно играть намного лучше в следующих матчах.
— Следующий матч уже через 4 дня. На старте сезона лучше чаще играть, чтобы влиться в игровой ритм, или работать в обычном недельном цикле?
— Любому футболисту намного приятнее играть, чем тренироваться, поэтому абсолютно нормально, что у нас будут такие матчи. Кубковые матчи будут чередоваться с матчами чемпионата, — сказал Даса в интервью пресс-службе «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1