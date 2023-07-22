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Сегодня, 15:15

Гончаренко и «Урал» в матче с ЦСКА прервали уникальные серии

Кирилл Бурдаков
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В первом туре чемпионата России-2023/24 «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. «Шмели» впервые за 28 лет смогли победить армейцев в высшем дивизионе.

Последний успех уральской команды пришелся на май 1995 года, когда единственный мяч на свой счет записал Игорь Ханкеев. В следующих 23 встречах «Урал» набрал всего шесть очков — все при разных тренерах (+0=6-17, мячи 15-46). Правда, в 2009 году екатеринбуржцы под руководством нынешнего тренера ЦСКА Владимира Федотова смогли добиться минимального успеха в Кубке.

Все матчи чемпионата России, в которых «Урал» отбирал очки у ЦСКА

Дата

Город

Тренер «Урала»

Тренер ЦСКА

Счет

Голы

22.04.1992

Екатеринбург

Николай Агафонов

Павел Садырин

1:1

Попов — Файзуллин

05.06.1993

Екатеринбург

Виктор Шишкин

Геннадий Костылев

1:0

Передня

26.03.1994

Екатеринбург

Виктор Шишкин

Борис Копейкин

2:0

Передня, Ханкеев

27.05.1995

Екатеринбург

Владимир Калашников

Александр Тарханов

1:0

Ханкеев

03.08.1996

Москва

Виталий Шевченко

Александр Тарханов

1:1

Морозов — Леонидас

17.07.2013

Екатеринбург

Павел Гусев

Леонид Слуцкий

2:2

Гогниев-2 — Муса, Вагнер Лав

19.08.2017

Екатеринбург

Александр Тарханов

Виктор Гончаренко

0:0

-

29.02.2020

Москва

Дмитрий Парфенов

Виктор Гончаренко

1:1

Бикфалви — Марио Фернандес

13.12.2020

Москва

Юрий Матвеев

Виктор Гончаренко

2:2

Егорычев, Калинин — Шкурин, Влашич

03.04.2022

Москва

Игорь Шалимов

Алексей Березуцкий

2:2

Бийол, в свои ворота, Бикфалви — Дивеев, Юсуф Языджи

22.07.2023

Екатеринбург

Виктор Гончаренко

Владимир Федотов

2:1

Аюпов, Мишкич — Заболотный

Главный тренер уральцев Виктор Гончаренко впервые в своей карьере смог обыграть красно-синих в основное время. В предыдущих девяти встречах «Кубань», «Уфа», «Краснодар» и «Урал» под руководством белорусского специалиста добились одной кубковой победы по пенальти и двух ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против ЦСКА

Дата

Турнир

Город

Команда Гончаренко

Тренер ЦСКА

Счет

20.04.2014

Чемпионат

Краснодар

Кубань

Леонид Слуцкий

0:4

18.10.2014

Чемпионат

Химки

Кубань

Леонид Слуцкий

0:6

14.10.2016

Чемпионат

Москва

Уфа

Леонид Слуцкий

0:1

08.05.2021

Чемпионат

Москва

Краснодар

Ивица Олич

1:3

02.10.2021

Чемпионат

Москва

Краснодар

Алексей Березуцкий

0:0

14.09.2022

Кубок

Москва

Урал

Владимир Федотов

1:2

22.11.2022

Кубок

Екатеринбург

Урал

Владимир Федотов

0:0 (пен. — 5:4)

15.04.2023

Чемпионат

Екатеринбург

Урал

Владимир Федотов

1:2

19.04.2023

Кубок

Москва

Урал

Владимир Федотов

1:1

03.05.2023

Кубок

Екатеринбург

Урал

Владимир Федотов

1:2

22.07.2023

Чемпионат

Екатеринбург

Урал

Владимир Федотов

2:1

Итого: +1=3-7, мячи 7-22.

Армейцы всего в третий раз в XXI веке начали чемпионат с поражения. Ранее обыграть красно-синих получалось у «Черноморца» в 2001 году и «Крыльев Советов» в 2019-м. Стартовыми ничьими с ЦСКА за время существования премьер-лиги успели отметиться «Торпедо-Металлург», «Шинник», «Урал», «Анжи» и «Крылья Советов».

Все случаи, когда ЦСКА терял очки в первом туре чемпионата России

Дата

Тренер

Матч

Счет

Голы

Итоговое место

29.03.1992

Павел Садырин

Спартак Вл (г)

0:2

Касымов, Шквырин

5-е

02.03.1996

Александр Тарханов

Ротор (г)

0:2

Тищенко, Нидергаус

5-е

16.03.1997

Павел Садырин

Динамо (г)

0:2

Гордеев, Терехин

12-е

28.03.1998

Павел Садырин

Черноморец (г)

1:1

Герасимов — Бурдин

2-е

03.04.1999

Олег Долматов

Крылья Советов (д)

1:1

Кулик — Циклаури

3-е

24.03.2000

Олег Долматов

Локомотив (г)

0:1

Джанашия

8-е

10.03.2001

Павел Садырин

Черноморец (г)

0:2

Снытко, Призетко

7-е

12.03.2004

Артур Жорже

Торпедо-Металлург (д)

0:0

-

2-е

15.03.2008

Валерий Газзаев

Шинник (д)

1:1

Жо — Лайзанс

2-е

17.07.2013

Леонид Слуцкий

Урал (г)

2:2

Муса, Вагнер Лав — Гогниев-2

1-е

30.07.2016

Леонид Слуцкий

Анжи (г)

0:0

-

2-е

31.07.2018

Виктор Гончаренко

Крылья Советов (г)

0:0

-

4-е

14.07.2019

Виктор Гончаренко

Крылья Советов (г)

0:2

Соболев-2

4-е

22.07.2023

Владимир Федотов

Урал (г)

1:2

Заболотный — Аюпов, Мишкич

?

ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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