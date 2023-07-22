Гончаренко и «Урал» в матче с ЦСКА прервали уникальные серии
В первом туре чемпионата России-2023/24 «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. «Шмели» впервые за 28 лет смогли победить армейцев в высшем дивизионе.
Последний успех уральской команды пришелся на май 1995 года, когда единственный мяч на свой счет записал Игорь Ханкеев. В следующих 23 встречах «Урал» набрал всего шесть очков — все при разных тренерах (+0=6-17, мячи 15-46). Правда, в 2009 году екатеринбуржцы под руководством нынешнего тренера ЦСКА Владимира Федотова смогли добиться минимального успеха в Кубке.
Все матчи чемпионата России, в которых «Урал» отбирал очки у ЦСКА
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Урала»
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Голы
|
22.04.1992
|
Екатеринбург
|
Николай Агафонов
|
Павел Садырин
|
1:1
|
Попов — Файзуллин
|
05.06.1993
|
Екатеринбург
|
Виктор Шишкин
|
Геннадий Костылев
|
1:0
|
Передня
|
26.03.1994
|
Екатеринбург
|
Виктор Шишкин
|
Борис Копейкин
|
2:0
|
Передня, Ханкеев
|
27.05.1995
|
Екатеринбург
|
Владимир Калашников
|
Александр Тарханов
|
1:0
|
Ханкеев
|
03.08.1996
|
Москва
|
Виталий Шевченко
|
Александр Тарханов
|
1:1
|
Морозов — Леонидас
|
17.07.2013
|
Екатеринбург
|
Павел Гусев
|
Леонид Слуцкий
|
2:2
|
Гогниев-2 — Муса, Вагнер Лав
|
19.08.2017
|
Екатеринбург
|
Александр Тарханов
|
Виктор Гончаренко
|
0:0
|
-
|
29.02.2020
|
Москва
|
Дмитрий Парфенов
|
Виктор Гончаренко
|
1:1
|
Бикфалви — Марио Фернандес
|
13.12.2020
|
Москва
|
Юрий Матвеев
|
Виктор Гончаренко
|
2:2
|
Егорычев, Калинин — Шкурин, Влашич
|
03.04.2022
|
Москва
|
Игорь Шалимов
|
Алексей Березуцкий
|
2:2
|
Бийол, в свои ворота, Бикфалви — Дивеев, Юсуф Языджи
|
22.07.2023
|
Екатеринбург
|
Виктор Гончаренко
|
Владимир Федотов
|
2:1
|
Аюпов, Мишкич — Заболотный
Главный тренер уральцев Виктор Гончаренко впервые в своей карьере смог обыграть красно-синих в основное время. В предыдущих девяти встречах «Кубань», «Уфа», «Краснодар» и «Урал» под руководством белорусского специалиста добились одной кубковой победы по пенальти и двух ничьих.
Матчи команд Виктора Гончаренко против ЦСКА
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Команда Гончаренко
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
20.04.2014
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Кубань
|
Леонид Слуцкий
|
0:4
|
18.10.2014
|
Чемпионат
|
Химки
|
Кубань
|
Леонид Слуцкий
|
0:6
|
14.10.2016
|
Чемпионат
|
Москва
|
Уфа
|
Леонид Слуцкий
|
0:1
|
08.05.2021
|
Чемпионат
|
Москва
|
Краснодар
|
Ивица Олич
|
1:3
|
02.10.2021
|
Чемпионат
|
Москва
|
Краснодар
|
Алексей Березуцкий
|
0:0
|
14.09.2022
|
Кубок
|
Москва
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
1:2
|
22.11.2022
|
Кубок
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
0:0 (пен. — 5:4)
|
15.04.2023
|
Чемпионат
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
1:2
|
19.04.2023
|
Кубок
|
Москва
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
1:1
|
03.05.2023
|
Кубок
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
1:2
|
22.07.2023
|
Чемпионат
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Владимир Федотов
|
2:1
Итого: +1=3-7, мячи 7-22.
Армейцы всего в третий раз в XXI веке начали чемпионат с поражения. Ранее обыграть красно-синих получалось у «Черноморца» в 2001 году и «Крыльев Советов» в 2019-м. Стартовыми ничьими с ЦСКА за время существования премьер-лиги успели отметиться «Торпедо-Металлург», «Шинник», «Урал», «Анжи» и «Крылья Советов».
Все случаи, когда ЦСКА терял очки в первом туре чемпионата России
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
Итоговое место
|
29.03.1992
|
Павел Садырин
|
Спартак Вл (г)
|
0:2
|
Касымов, Шквырин
|
5-е
|
02.03.1996
|
Александр Тарханов
|
Ротор (г)
|
0:2
|
Тищенко, Нидергаус
|
5-е
|
16.03.1997
|
Павел Садырин
|
Динамо (г)
|
0:2
|
Гордеев, Терехин
|
12-е
|
28.03.1998
|
Павел Садырин
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
Герасимов — Бурдин
|
2-е
|
03.04.1999
|
Олег Долматов
|
Крылья Советов (д)
|
1:1
|
Кулик — Циклаури
|
3-е
|
24.03.2000
|
Олег Долматов
|
Локомотив (г)
|
0:1
|
Джанашия
|
8-е
|
10.03.2001
|
Павел Садырин
|
Черноморец (г)
|
0:2
|
Снытко, Призетко
|
7-е
|
12.03.2004
|
Артур Жорже
|
Торпедо-Металлург (д)
|
0:0
|
-
|
2-е
|
15.03.2008
|
Валерий Газзаев
|
Шинник (д)
|
1:1
|
Жо — Лайзанс
|
2-е
|
17.07.2013
|
Леонид Слуцкий
|
Урал (г)
|
2:2
|
Муса, Вагнер Лав — Гогниев-2
|
1-е
|
30.07.2016
|
Леонид Слуцкий
|
Анжи (г)
|
0:0
|
-
|
2-е
|
31.07.2018
|
Виктор Гончаренко
|
Крылья Советов (г)
|
0:0
|
-
|
4-е
|
14.07.2019
|
Виктор Гончаренко
|
Крылья Советов (г)
|
0:2
|
Соболев-2
|
4-е
|
22.07.2023
|
Владимир Федотов
|
Урал (г)
|
1:2
|
Заболотный — Аюпов, Мишкич
|
?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1