Гончаренко и «Урал» в матче с ЦСКА прервали уникальные серии

В первом туре чемпионата России-2023/24 «Урал» обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. «Шмели» впервые за 28 лет смогли победить армейцев в высшем дивизионе.

Последний успех уральской команды пришелся на май 1995 года, когда единственный мяч на свой счет записал Игорь Ханкеев. В следующих 23 встречах «Урал» набрал всего шесть очков — все при разных тренерах (+0=6-17, мячи 15-46). Правда, в 2009 году екатеринбуржцы под руководством нынешнего тренера ЦСКА Владимира Федотова смогли добиться минимального успеха в Кубке.

Все матчи чемпионата России, в которых «Урал» отбирал очки у ЦСКА

Дата Город Тренер «Урала» Тренер ЦСКА Счет Голы 22.04.1992 Екатеринбург Николай Агафонов Павел Садырин 1:1 Попов — Файзуллин 05.06.1993 Екатеринбург Виктор Шишкин Геннадий Костылев 1:0 Передня 26.03.1994 Екатеринбург Виктор Шишкин Борис Копейкин 2:0 Передня, Ханкеев 27.05.1995 Екатеринбург Владимир Калашников Александр Тарханов 1:0 Ханкеев 03.08.1996 Москва Виталий Шевченко Александр Тарханов 1:1 Морозов — Леонидас 17.07.2013 Екатеринбург Павел Гусев Леонид Слуцкий 2:2 Гогниев-2 — Муса, Вагнер Лав 19.08.2017 Екатеринбург Александр Тарханов Виктор Гончаренко 0:0 - 29.02.2020 Москва Дмитрий Парфенов Виктор Гончаренко 1:1 Бикфалви — Марио Фернандес 13.12.2020 Москва Юрий Матвеев Виктор Гончаренко 2:2 Егорычев, Калинин — Шкурин, Влашич 03.04.2022 Москва Игорь Шалимов Алексей Березуцкий 2:2 Бийол, в свои ворота, Бикфалви — Дивеев, Юсуф Языджи 22.07.2023 Екатеринбург Виктор Гончаренко Владимир Федотов 2:1 Аюпов, Мишкич — Заболотный

Главный тренер уральцев Виктор Гончаренко впервые в своей карьере смог обыграть красно-синих в основное время. В предыдущих девяти встречах «Кубань», «Уфа», «Краснодар» и «Урал» под руководством белорусского специалиста добились одной кубковой победы по пенальти и двух ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против ЦСКА

Дата Турнир Город Команда Гончаренко Тренер ЦСКА Счет 20.04.2014 Чемпионат Краснодар Кубань Леонид Слуцкий 0:4 18.10.2014 Чемпионат Химки Кубань Леонид Слуцкий 0:6 14.10.2016 Чемпионат Москва Уфа Леонид Слуцкий 0:1 08.05.2021 Чемпионат Москва Краснодар Ивица Олич 1:3 02.10.2021 Чемпионат Москва Краснодар Алексей Березуцкий 0:0 14.09.2022 Кубок Москва Урал Владимир Федотов 1:2 22.11.2022 Кубок Екатеринбург Урал Владимир Федотов 0:0 (пен. — 5:4) 15.04.2023 Чемпионат Екатеринбург Урал Владимир Федотов 1:2 19.04.2023 Кубок Москва Урал Владимир Федотов 1:1 03.05.2023 Кубок Екатеринбург Урал Владимир Федотов 1:2 22.07.2023 Чемпионат Екатеринбург Урал Владимир Федотов 2:1

Итого: +1=3-7, мячи 7-22.

Армейцы всего в третий раз в XXI веке начали чемпионат с поражения. Ранее обыграть красно-синих получалось у «Черноморца» в 2001 году и «Крыльев Советов» в 2019-м. Стартовыми ничьими с ЦСКА за время существования премьер-лиги успели отметиться «Торпедо-Металлург», «Шинник», «Урал», «Анжи» и «Крылья Советов».

Все случаи, когда ЦСКА терял очки в первом туре чемпионата России