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Экскурсии по «Открытие Арене» и залу славы «Спартака» приостановлены из-за COVID-19

17:31
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото Википедия.
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото Википедия.
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Временно приостановлены экскурсии по «Открытие Арене» и залу славы «Спартака», сообщает официальный Twitter стадиона. Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом.

 

Уважаемые болельщики! В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и залу славы, — говорится в сообщении. — Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении экскурсий мы обязательно оповестим вас на официальном сайте».

21 ноября «Открытие Арена» примет матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/otkritiearena/status/1326891096128053249

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