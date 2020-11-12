Экскурсии по «Открытие Арене» и залу славы «Спартака» приостановлены из-за COVID-19

Временно приостановлены экскурсии по «Открытие Арене» и залу славы «Спартака», сообщает официальный Twitter стадиона. Такое решение связано с ситуацией с коронавирусом.

? Уважаемые болельщики!



В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и Залу Славы.



Приносим извинения за доставленные неудобства. pic.twitter.com/26JhkfSg0q — Открытие Арена (@otkritiearena) November 12, 2020

Уважаемые болельщики! В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и залу славы, — говорится в сообщении. — Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении экскурсий мы обязательно оповестим вас на официальном сайте».

21 ноября «Открытие Арена» примет матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».