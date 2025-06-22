Одоевский обратился к болельщикам «Ростова»: «Рад быть частью семьи»

Вратарь Даниил Одоевский обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в команду на правах аренды.

«Всем привет! Продолжаем двигаться вместе к новым целям. Рад быть частью семьи. Увидимся на полях», — сказал Одоевский в видеосообщении в Telegram-канале клуба.

В сезоне-2024/25 22-летний голкипер, права на которого принадлежат «Зениту», также выступал в «Ростове» на правах аренды. На счету россиянина 13 матчей во всех турнирах, 3 из которых он отыграл на ноль.