Федун — о тренере со спартаковским прошлым: «Один раз послушался людей, которые хотели такого тренера...»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением, кто может стать новым главным тренером красно-белых.

«Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

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