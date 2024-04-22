«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Федун — о крупной победе красно-белых в Ростове-на-Дону и перспективах команды после увольнения Абаскаля.

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после разгрома красно - белыми «Ростова» на выезде (5:1) в интервью «СЭ» эмоционально отреагировал на крупную победу команды , оценил перспективы главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить «Спартак» и жестко раскритиковал руководство клуба за ситуацию с Квинси Промесом .

— «Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков и хорошей игрой , и яркой победой . Как вам матч в Ростове - на - Дону ?

— Победить «Ростов» ... Знаете , для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник . То , что победили, — это здорово . После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец - то показала игру . И удача была на нашей стороне . Давайте будем откровенны : как и в матче с «Динамо» , сильно помог вратарь соперника . Два «привоза» со стороны Песьякова — и дальше «Ростов» надломился . Плюс ребята нормально сыграли . Выбрали правильную тактику : «Ростов» играет высоко , поэтому забросы привели к тому , что наши игроки могли убегать . Счет мог быть и крупнее . Поздравляю команду , они молодцы !

— Практически сразу же после ухода Абаскаля — такой матч !

— С тренером все понятно : есть результат — он молодец , нет — тренера долой . Что и произошло . Абаскаль растерялся . Было видно , что он поплыл . Когда это происходит с главным тренером , его нужно убирать .

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Показалось , что руководство запоздало с этим решением .

— Я не состою в руководстве «Спартака» . Нахожусь вне команды , а о том , что происходит , могу судить только по телевизору . Но могу сказать , что Слишкович перестроил игру — это видно .

— Идут активные разговоры о новом главном тренере , в том числе о Карпине .

— Про Карпина вы все видели . Теперь уже не думаю . Если было бы 5:1 в пользу «Ростова» , то можно было бы об этом говорить . А когда наоборот , даже слова трудно подобрать . Считаю , что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение .

— Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно - белым прошлым ?

— Я один раз послушался людей , которые хотели видеть такого тренера . И вы помните , чем это закончилось . Тренера должен выбирать спортивный директор . Он должен отвечать за результат .

— «Спартак» всего в трех очках от третьего места . Команда еще поборется за медали ?

— Учитывая , как безобразно выглядят остальные соперники , в том числе и «Зенит» , «Спартак» может зацепиться за медали . Все в его ногах , как говорится . Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года , когда уровень первенства резко упал . Лига слабая . И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей - беги» . Но это понятно : мы находимся в изоляции , деваться некуда . Надо к этому привыкать .

— Какие ожидания от дерби в четверг ?

— ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов . Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой . Посмотрим , что получится . Долгая черная полоса может смениться белой .

— Верите , что Квинси Промес еще вернется в Россию ?