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«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби

Леонид Федун не верит, что Карпин вернется в «Спартак»
Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Карпин и Леонид Федун в сентябре 2011 года.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Федун — о крупной победе красно-белых в Ростове-на-Дону и перспективах команды после увольнения Абаскаля.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:5
Спартак

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после разгрома красно-белыми «Ростова» на выезде (5:1) в интервью «СЭ» эмоционально отреагировал на крупную победу команды, оценил перспективы главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить «Спартак» и жестко раскритиковал руководство клуба за ситуацию с Квинси Промесом.

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«Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков и хорошей игрой, и яркой победой. Как вам матч в Ростове-на-Дону?

Победить «Ростов»... Знаете, для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник. То, что победили, это здорово. После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец-то показала игру. И удача была на нашей стороне. Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог быть и крупнее. Поздравляю команду, они молодцы!

Практически сразу же после ухода Абаскаля такой матч!

С тренером все понятно: есть результат он молодец, нет тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Показалось, что руководство запоздало с этим решением.

— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру это видно.

Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

Валерий Карпин. «1:5 от «Спартака» одним словом? Бывает». Карпин и Слишкович — о матче в Ростове-на-Дону

Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?

Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.

«Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?

Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать.

Какие ожидания от дерби в четверг?

ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой.

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Верите, что Квинси Промес еще вернется в Россию?

Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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«1:5 от «Спартака» одним словом? Бывает». Карпин и Слишкович — о матче в Ростове-на-Дону
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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