«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун после разгрома красно-белыми «Ростова» на выезде (5:1) в интервью «СЭ» эмоционально отреагировал на крупную победу команды, оценил перспективы главного тренера ростовчан Валерия Карпина возглавить «Спартак» и жестко раскритиковал руководство клуба за ситуацию с Квинси Промесом.
— «Спартак» впервые за долгое время порадовал болельщиков и хорошей игрой, и яркой победой. Как вам матч в Ростове-на-Дону?
— Победить «Ростов»... Знаете, для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник. То, что победили, — это здорово. После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец-то показала игру. И удача была на нашей стороне. Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова — и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли. Выбрали правильную тактику: «Ростов» играет высоко, поэтому забросы привели к тому, что наши игроки могли убегать. Счет мог быть и крупнее. Поздравляю команду, они молодцы!
— Практически сразу же после ухода Абаскаля — такой матч!
— С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать.
— Показалось, что руководство запоздало с этим решением.
— Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Но могу сказать, что Слишкович перестроил игру — это видно.
— Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.
— Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.
— Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?
— Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.
— «Спартак» всего в трех очках от третьего места. Команда еще поборется за медали?
— Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится. Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать.
— Какие ожидания от дерби в четверг?
— ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой.
— Верите, что Квинси Промес еще вернется в Россию?
— Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|1 : 5
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2