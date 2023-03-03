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Сегодня, 10:15

Экс-тренер «Зенита» Сканавино об уходе Дзюбы: «Пусть и цинично, но такие вопросы решаются хирургическим способом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Артема Дзюбы.

«Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» — и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно. Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло. Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии. И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так. Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться. При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра. Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака», — сказал Сканавино.

С августа по ноябрь 2022 года 34-летний нападающий выступал за «Адана Демирспор», в составе которого провел пять матчей и отметился в них одним забитым голом. В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь

Артем Дзюба
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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