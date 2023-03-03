Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал самого яркого российского игрока, с которым работал

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино назвал самого яркого российского игрока, с которым работал в питерском клубе.

«Тут и думать нечего — конечно, это Кокорин. У него было все для того, чтобы заиграть в Европе: и природная одаренность, и физическая подготовка. На пике Александр мог бы достойно смотреться в любом из топовых европейских чемпионатов. К сожалению, нефутбольные мотивы лишили его этого», — сказал Сканавино.

Кокорин провел за «Зенит» 92 матча и забил 34 гола.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел за «Арис» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь