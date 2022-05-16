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Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов не видит причин для срочной смены тренерского штаба в ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игре ЦСКА в последних матчах весенней части чемпионата России.

«Тут только догадки строить. Я считаю, что эмоциональная составляющая, которая была в начале, свежесть в игре, действиях, как свежий воздух, наткнулась на проблемы. Играть на эмоциональном подъеме никому долго не удается. Тут должно быть еще подкрепление сформировавшейся игрой, устоявшейся. Я думаю, тут момент усталости какой-то — даже может и физической, и психологической одновременно, они парой ходят. Это проблема многих команд. Но у ЦСКА есть потенциал на будущее, несомненно, есть», — приводит слова Билялетдинова «Газета.ru».

Также экс-тренер «Рубина» считает, что пока ЦСКА не надо менять тренерский штаб.

«Это проблема многих команд. Но у ЦСКА есть потенциал на будущее, несомненно, есть. Если бы от меня зависело, то я бы дал время закрепить то хорошее, что было и проанализировать, ликвидировать те проблемы, которые были. Дать поработать тренеру. Решать армейскому руководству, но я не вижу причин для срочной замены тренерского штаба», — сказал Билялетдинов.

ЦСКА в последних семи матчах одержал лишь одну победу, два раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл. Также команда не забивает уже три игры подряд.

Армейцы за тур до завершения чемпионата России занимают пятое место (47 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/16/17749898.shtml
Ринат Билялетдинов
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