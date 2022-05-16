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Агент Кухты — об отстранении России от еврокубков: «Ян остается в «Локомотиве»

Агент Кухты заявил, что игрок не покинет «Локомотив» из-за отстранения России от еврокубков
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе игрока из команды после отстранения России от всех соревнований под эгидой УЕФА.

«Отстранение России от еврокубков влияет на всех спортсменов, которые играют в этой стране. Это влияет на весь спорт. Все понимают, что это ненормальная история. Но что мы можем поделать? Это уже случилось, надо идти дальше. Кухта играет по профессиональному контракту, который рассчитан на 4 года. В «Локомотиве» он остается», — сказал Мартинович «СЭ».

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а все национальные сборные, в том числе женскую, а также команду по пляжному футболу, от международных соревнований.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
УЕФА
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