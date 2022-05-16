Агент: «Кухта никогда не жалел о том, что перешел в «Локомотив». Он очень счастлив в команде»

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги сезона для игрока.

«Кухта никогда не жалел о том, что перешел в «Локомотив». Ему очень нравится в команде, он комфортно себя чувствует в клубе. Переход был правильным решением. Он очень счастлив в команде. Партнеры, руководство — ему все очень нравится», — сказал Мартинович «СЭ».

Кухта перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 25-летний чех сыграл в 9 матчах за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.