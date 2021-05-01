Кадр дня: модный лук Мусаева на матче «Краснодар» — «Сочи»
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетил матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он пришел на трибуны «Арена Краснодар» в одежде от дорогих брендов.
Суммарная стоимость кофты и кепки российского специалиста составляет около 100 тысяч рублей.
37-летний Мусаев возглавлял «Краснодар» с лета 2018 года и был отправлен в отставку 5 апреля. В сезоне-2019/20 «быки» под его руководством стали бронзовыми призерами РПЛ и впервые в истории вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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