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Кадр дня: модный лук Мусаева на матче «Краснодар» — «Сочи»

19:37
Мурад Мусаев (слева).
Мурад Мусаев (слева).
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетил матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он пришел на трибуны «Арена Краснодар» в одежде от дорогих брендов.

Суммарная стоимость кофты и кепки российского специалиста составляет около 100 тысяч рублей.

Мурад Мусаев (слева).
Мурад Мусаев (слева).

37-летний Мусаев возглавлял «Краснодар» с лета 2018 года и был отправлен в отставку 5 апреля. В сезоне-2019/20 «быки» под его руководством стали бронзовыми призерами РПЛ и впервые в истории вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры