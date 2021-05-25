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Экс-тренер «Динамо» Хохлов рассказал, в какой чемпионат лучше уезжать Зобнину

18:02
Роман Зобнин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Роман Зобнин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в беседе с «СЭ» рассказал, в какой европейский чемпионат стоит уезжать полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину.

«Если Рома готов к этому шагу, то я бы посоветовал ему попробовать свои силы. Думаю, у него всё получится. В какой чемпионат? Если Зобнину уезжать, то это должен быть чемпионат из топ-5. Я бы ему порекомендовал Испанию или Англию», — сказал Хохлов «СЭ»

Ранее, 25 мая, 27-летний Зобнин заявил, что у него есть мысли поехать играть в европейском чемпионате.

В прошедшем сезоне Зобнин принял участие в 30 матчах за «Спартак», забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

(Владислав Флегонтов)

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