Экс-футболист ЦСКА высказался о назначении Витории на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Витории.

«У Витории хороший возраст для тренера, — сказал Пономарев «СЭ». — Он работал в неплохих командах и даже были определенные успехи. Характеристики приличные, но как он поведет себя с командой — сложно сказать. Во-первых, новый тренер всегда тяжело приживается с командой. Во-вторых, черт его знает, какие у него взгляды на футбол. Всё покажет время, а сейчас это просто кот в мешке. С российскими ребятами в нашей стране работать очень сложно. Почему-то «Спартак» не хочет брать своих, хотя есть люди. Это уже дело хозяйское. Скандалы вокруг назначения? Это связано с тем, что у «Спартака» много ветеранов, которые обсасывают этот вопрос. Так и получается».

Пономарев также считает, что для нового тренера «Спартака» будет стоять единственная задача — чемпионство.

«В прошлом сезоне «Спартак» добился колоссального успеха. Второе место в России и Лига чемпионов, ничего себе результат. Красно-былые теперь хотят, чтобы Витория занял первое место. Всё остальное, наверное, для них не котируется. Если «Спартак» будет в тройке, то это уже позор и провал. Будут опять думать, кого брать следующим тренером», — добавил Пономарев.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который Витория покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Витория — двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги, чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Артем Бухаев)