Полузащитник «Спартака» Крал входит в сферу интересов пяти клубов АПЛ

Пять клубов английской премьер-лиги интересуются полузащитником «Спартака» Алексом Кралом, сообщает 25 мая Sky Sports.

По данным источника, представители чешского игрока провели переговоры с этими клубами. Известно, что один из них — «Вест Хэм», четыре остальных не указаны.

В «Вест Хэме» уже выступают партнеры Крала по сборной Чехии Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Сам футболист спокоен по поводу своей ситуации и не исключает, что останется в «Спартаке».

23-летний чех в завершившемся сезоне провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал пять результативных передач.