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Сегодня, 19:33

Экс-тренер ЦСКА и «Ростова» присоединился к тренерскому штабу «Зенита»

Алина Савинова
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Испанский тренер по физической подготовке Антонио Тапиа де ла Рубиа продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.

«Зенит» приветствует Антонио в Петербурге и желает побед и успехов вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в заявлении команды.

Испанский специалист работал в таких клубах, как «Атлетико» (Мадрид), «Бетис», «Леганес» и «Малага». С 2013 по 2021 год он входил в тренерский штаб ЦСКА, а минувший сезон-2023/24 провел в «Ростове».

После 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.

 

 

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Бителло

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 2 1 0
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