Экс-тренер ЦСКА и «Ростова» присоединился к тренерскому штабу «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Антонио Тапиа де ла Рубиа продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.
«Зенит» приветствует Антонио в Петербурге и желает побед и успехов вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в заявлении команды.
Испанский специалист работал в таких клубах, как «Атлетико» (Мадрид), «Бетис», «Леганес» и «Малага». С 2013 по 2021 год он входил в тренерский штаб ЦСКА, а минувший сезон-2023/24 провел в «Ростове».
После 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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|
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|0
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|9.08
|18:30
|
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|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
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|- : -
|10.08
|17:30
|
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|10.08
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