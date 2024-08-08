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Сегодня, 19:34

Первый тренер Соболева: «Говорят, в Dota 2 играет хорошо. Свободное время надо куда-то тратить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал увлечение игрока компьютерными играми.

«Думаю, Соболев вылезет из этой ситуации. Говорят, в Dota 2 играет хорошо. Если много свободного времени — его надо куда-то тратить. Может, так он снимает напряжение. Жаль Александра. Это его профессия, начинается сезон, а тут... Вся эта нервотрепка ничего хорошего не имеет», — сказал Горбунов «СЭ».

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
3
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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