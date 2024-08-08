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Сегодня, 19:21

Игрок «Спартака» Барко отметил, что РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнил РПЛ с американской МЛС. Аргентинец считает, что обе лиги похожи друг на друга.

«РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперед», — цитирует Барко «РБ Спорт».

Барко присоединился к «Спартаку» летом этого года. В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний футболист забил один гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее полузащитник выступал за аргентинские «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также «Атланту Юнайтед» из МЛС.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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