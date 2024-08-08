Игрок «Спартака» Барко отметил, что РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнил РПЛ с американской МЛС. Аргентинец считает, что обе лиги похожи друг на друга.
«РПЛ и МЛС очень похожи друг на друга. Отмечу, что российская лига более физическая, тут нужна лучше подготовка. Поэтому нужно всегда готовиться, чтобы двигаться вперед», — цитирует Барко «РБ Спорт».
Барко присоединился к «Спартаку» летом этого года. В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний футболист забил один гол и отдал 2 голевые передачи.
Ранее полузащитник выступал за аргентинские «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также «Атланту Юнайтед» из МЛС.
Источник: РБ Спорт
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|
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|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
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|0
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|9.08
|18:30
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Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
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|11.08
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|
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|11.08
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Спартак – Ахмат
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Зенит
|6
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Педро
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|
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Бителло
Динамо
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
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|И
|К
|Ж
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Факел
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