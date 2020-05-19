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Экс-тренер «Анжи»: «В Дагестане серьезные проблемы с медикаментами из-за коронавируса»

17:10
Гаджи Гаджиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гаджи Гаджиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

— Кто оказался не готов?

— Наше здравоохранение, медицина. Управленческие решения запаздывали. Как и в других регионах, в Дагестане серьезные проблемы с медикаментами. Например, какой-то препарат вчера стоил два рубля, а сейчас уже несколько тысяч...

— У Дагестана не было возможности закупать нужные препараты?

— Это касается не только нашей республики. В Москве тоже не все гладко. Я тут по просьбе друзей звонил в столицу, просил купить лекарство. Раньше оно стоило 500 рублей, а сейчас — 52 тысячи за полпачки.

— Ничего себе.

— Да... Спекулируют. Причем препараты старые, недорогие, но их выкупили и взвинтили цены. (Виталий Айрапетов)

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрировано 3 553 случая коронавируса в Дагестане. За весь период зафиксировано 32 летальных исхода, выздоровели 2 003 человека.

Полностью интервью с Гаджиевым читайте здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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