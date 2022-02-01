Товарищеский матч между «Сочи» и «Рубином» отменен

Товарищеский матч «Сочи» и «Рубина» отменен в связи с внесением изменений в план тренировочного процесса.

Как сообщает Twitter-аккаунт сочинского клуба, тренерские штабы приняли решение не проводить игру между своими командами, которая был запланирован на 2 февраля.

В связи с внесением изменений в план тренировочного процесса тренерские штабы «Сочи» и «Рубина» приняли решение не проводить контрольный матч между своими командами. Встреча команд была запланирована на 2 февраля. pic.twitter.com/62jnd96Wsi — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 1, 2022

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ «Сочи» занимает третье место (31 очко), «Рубин» находится на 10-м месте (22 очка).