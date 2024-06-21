Экс-хавбек «Спартака» Пантелеев: «Как-то писали, что в какой-то момент я забивал со штрафных больше Месси»

Экс-полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев оценил свой удар со штрафного.

— Не сомневался: в комментах тебя называли алексинским Жуниньо Пернамбукано.

— Ахах, я такого не встречал! — цитирует Пантелеева Sport24. — Вот Пирло меня называли. А в одной статье писали, что в какой-то момент я забивал больше Месси. У него тогда было 5 голов за месяц, а у меня 6.

— Да, это знаменитая серия. Что тогда на тебя нашло?

— Обычно шло плавно — а в тот год полетело конкретно. Ощутил огромную уверенность. Я тогда и сборы прошел с основой, с Каррерой, классно себя чувствовал.

За «Спартак-2» Пантелеев провел 106 матчей, забил 26 голов и сделал 18 результативных передач. За основную команду красно-белых хавбек сыграл два матча.