Агент Миранчука о возможном переподписании контракта с «Локомотивом»: «Будет очень дорого. Потому что это не продление, а покупка»
Агент Антона Миранчука рассказал о возможном переподписании контракта с «Локомотивом»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.
Ранее издание Metaratings сообщило, что 28-летний футболист склоняется к подписанию нового контракта с «Локомотивом».
«Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определенные пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведем их позицию до игрока., а дальше будем решать», — сказал Шпинев «СЭ».
В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.
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