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Сегодня, 13:31

«Балтика» ведет переговоры о переходе Писарского

Руслан Минаев
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«Балтика» намерена оформить переход нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, калининградцы ведут переговоры с игроком и самарцами.

Писарский выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт 28-летнего форварда рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 4 гола.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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