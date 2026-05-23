Олег Иванов: «Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко»
Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает «Зенит» лучшей командой сезона.
Сине-бело-голубые набрали 68 очков в 30 турах чемпионата России-2025/26 и завоевали золотые медали. Питерцы опередили занявший второе место «Краснодар» на 2 балла.
«Здесь все просто: кто чемпион, тот и лучший. Хотя в целом по качеству игры «Краснодар» выглядел поинтереснее. Но обиднейшая осечка в предпоследнем туре с «Динамо» оставила команду без золота.
«Зенит» же прошел сезон ровно, без спадов. В первую очередь за счет длинной скамейки. Думаю, этот фактор и решил исход чемпионской гонки.
С появлением Дивеева, который быстро сыгрался с Нино, намного надежнее стал центр обороны. За 12 весенних матчей соперникам удалось забить в ворота «Зенита» всего семь мячей. В итоге именно он лидер РПЛ по пропущенным голам — 19 за 30 туров.
Игорь — классный защитник. Хладнокровный, великолепно играет головой, всегда опасен на стандартах у чужих ворот. Можно только поздравить «Зенит» с таким приобретением. И посочувствовать ЦСКА, который за полгода лишился сначала Виллиана Роши, а потом Дивеева. Двух столпов, на которых держалась оборона. Отсюда и колоссальные проблемы армейцев.
Ну а «Зенит» — команда опытная, сыгранная. Есть универсалы, способные без потери качества закрыть несколько позиций, — Дуглас Сантос, Дркушич, Алип. Это позволяет варьировать схему в защите — Сергей Семак использует то двух центральных, то трех.
Почему три-четыре года назад «Зенит» легко справлялся с командами, которые оборонялись низким блоком? Потому что в составе были Малком и Клаудиньо. Оба — топовые исполнители, которые за счет импровизации могут создать момент из ничего. Сегодня в распоряжении Семака игроков такого уровня нет, и футбол «Зенита» стал прагматичнее. Меньше «изюма», нестандартных решений, больше рациональности. Поэтому и Соболева пригласили. Он в верховых единоборствах хорош, цепляется за каждый мяч.
Словом, «Зенит» — 2025/26 достоин уважения. Но до восхищения далеко», — написал Иванов для «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0