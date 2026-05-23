Олег Иванов: «Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает «Зенит» лучшей командой сезона.

Сине-бело-голубые набрали 68 очков в 30 турах чемпионата России-2025/26 и завоевали золотые медали. Питерцы опередили занявший второе место «Краснодар» на 2 балла.

«Здесь все просто: кто чемпион, тот и лучший. Хотя в целом по качеству игры «Краснодар» выглядел поинтереснее. Но обиднейшая осечка в предпоследнем туре с «Динамо» оставила команду без золота.

«Зенит» же прошел сезон ровно, без спадов. В первую очередь за счет длинной скамейки. Думаю, этот фактор и решил исход чемпионской гонки.

С появлением Дивеева, который быстро сыгрался с Нино, намного надежнее стал центр обороны. За 12 весенних матчей соперникам удалось забить в ворота «Зенита» всего семь мячей. В итоге именно он лидер РПЛ по пропущенным голам — 19 за 30 туров.

Игорь — классный защитник. Хладнокровный, великолепно играет головой, всегда опасен на стандартах у чужих ворот. Можно только поздравить «Зенит» с таким приобретением. И посочувствовать ЦСКА, который за полгода лишился сначала Виллиана Роши, а потом Дивеева. Двух столпов, на которых держалась оборона. Отсюда и колоссальные проблемы армейцев.

Ну а «Зенит» — команда опытная, сыгранная. Есть универсалы, способные без потери качества закрыть несколько позиций, — Дуглас Сантос, Дркушич, Алип. Это позволяет варьировать схему в защите — Сергей Семак использует то двух центральных, то трех.

Почему три-четыре года назад «Зенит» легко справлялся с командами, которые оборонялись низким блоком? Потому что в составе были Малком и Клаудиньо. Оба — топовые исполнители, которые за счет импровизации могут создать момент из ничего. Сегодня в распоряжении Семака игроков такого уровня нет, и футбол «Зенита» стал прагматичнее. Меньше «изюма», нестандартных решений, больше рациональности. Поэтому и Соболева пригласили. Он в верховых единоборствах хорош, цепляется за каждый мяч.

Словом, «Зенит» — 2025/26 достоин уважения. Но до восхищения далеко», — написал Иванов для «СЭ».

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