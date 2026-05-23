Олег Иванов — о Дуране: «Деньги, которые на него потратили, с тем же успехом могли бы кинуть в костер»

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» поделился мнением об экс-форварде «Зенита» Джоне Дуране.

«Дуран надежд не оправдал. Деньги, которые на него потратили, с тем же успехом могли бы кинуть в костер. Зато своей инертностью парень открыл дорогу в стартовый состав Соболеву. Тот шансом воспользовался, наколотил 10 мячей», — написал Иванов для «СЭ».

14 мая Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами. 22-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 9 матчей во всех турнирах и дважды забил с пенальти. Он выступал за питерскую команду с февраля 2026 года на правах аренды.

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