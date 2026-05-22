В «Ахмате» опровергли информацию об интересе к Джикии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе грозненского клуба к защитнику «Антальяспора» Георгию Джикии.



«По Джикии у нас нет никаких планов», — сказал Газзаев «СЭ».



32-летний Джикия играет за турецкую команду с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах защитник отметился 2 голами.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.