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Пименов — о второй части сезона РПЛ: «Надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона интересны несколько тем. Во-первых, останутся ли все легионеры в «Зените»? Если да, то у этой команды не будет конкурентов за чемпионство. Во-вторых, хочется узнать останется ли «Локомотив» в РПЛ. В-третьих, надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место (36), «Ростов» идет третьим (35), «Динамо» — четвертым (29). Сезон РПЛ возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-nadeyus-vo-vtoroj-chasti-sezona-dinamo-navyazhet-bor-bu-za-vtoroe-mesto/

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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