Пименов — о второй части сезона РПЛ: «Надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место»

Экс-полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона интересны несколько тем. Во-первых, останутся ли все легионеры в «Зените»? Если да, то у этой команды не будет конкурентов за чемпионство. Во-вторых, хочется узнать останется ли «Локомотив» в РПЛ. В-третьих, надеюсь, «Динамо» сможет навязать борьбу лидерам за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» занимает второе место (36), «Ростов» идет третьим (35), «Динамо» — четвертым (29). Сезон РПЛ возобновится в начале марта.