Агент Гайча: «ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу»

Агент Гайча заявил, что ничего не слышал о возможном возвращении нападающего в ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о желании московского клуба вернуть 23-летнего аргентинца, выступающего на правах аренды в испанской «Уэске».

«ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу. Пока нет информации по этому поводу», — приводит слова Фавано Sport24.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Уэску». Арендный договор нападающего с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.