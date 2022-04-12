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Агент Гайча: «ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу»

Агент Гайча заявил, что ничего не слышал о возможном возвращении нападающего в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Матиас Фавано, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о желании московского клуба вернуть 23-летнего аргентинца, выступающего на правах аренды в испанской «Уэске».

«ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу. Пока нет информации по этому поводу», — приводит слова Фавано Sport24.

В нынешнем сезоне Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Уэску». Арендный договор нападающего с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-12-agent-gaycha-prokommentiroval-soobshcheniya-o-zhelanii-tsska-vernut-argentintsa
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