В «Зените» заявили, что в списке интересов клуба находится не менее 25 футболистов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об интересах клуба на трансферном рынке.

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 52 очками в 24 матчах.