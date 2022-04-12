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Сегодня, 13:47

В «Зените» заявили, что в списке интересов клуба находится не менее 25 футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об интересах клуба на трансферном рынке.

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 52 очками в 24 матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220412/zenit-1783088939.html
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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