«Спартак» анонсировал трансфер опорника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейру

Пресс-служба «Спартака» анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейры.

Московский клуб разместил на обложке официальной странице в Twitter цифры 97 и 35, а также очертания страны полузащитника — Люксембурга. Перейра 1999 года рождения и выступает под 35-м номером.