«Спартак» анонсировал трансфер опорника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейру
«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры
Пресс-служба «Спартака» анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинша Перейры.
Московский клуб разместил на обложке официальной странице в Twitter цифры 97 и 35, а также очертания страны полузащитника — Люксембурга. Перейра 1999 года рождения и выступает под 35-м номером.
В нынешнем сезоне 26-летний люксембуржец принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз» и отметился одной результативной передачей.
Источник: https://twitter.com/fcsm_official
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