Исполком РФС рекомендовал исключить «Химки» из числа членов организации

23 июня в формате видеоконференции состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В ходе встречи были согласованы годовой отчет и бухгалтерская отчетность РФС за 2024 год. Также был принят к сведению отчет об исполнении бюджета РФС за прошедший год и утвержден отчет независимой аудиторской организации.

Исполком РФС рекомендовал исключить из членов организации футбольный клуб «Знамя труда» Орехово-Зуевского городского округа Московской области и АНО «Футбольный клуб Химки».

Также исполком предложил принять в члены РФС АНО «Футбольный клуб Динамо» г. Махачкала.