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Сегодня, 16:50

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Трансферы? Хотим купить Роналду»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном усилении состава команды.

«Всем всегда интересно, кем можно усилить команду, сколько потратили денег на трансферы, но никому не интересно, как играет команда, как тренируется. Конечно, надо усиливаться и надо воспитывать своих футболистов. Сейчас Криштиану Роналду близок к завершению карьеры, мы его хотим купить», — сказал Гаджиев.

Сезон-2024/25 стал дебютным для дагестанского клуба в РПЛ. После 3 туров команда с 2 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings
Криштиану Роналду
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

 1 0 0
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