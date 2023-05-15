Петржела считает, что Личка мог бы возглавить «Динамо»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о вероятности назначения главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Я хотел бы, чтобы Личка пошел на повышение в тренерской карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Мог ли бы Личка работать в «Динамо» вместо Йокановича? Почему бы и нет? Он уже проявил свои тренерские качества. Если «Динамо» пригласит Марцела на должность главного тренера, то не ошибется», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Ранее, 14 мая, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у команды будет новый тренер. 54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.