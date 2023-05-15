Савин объяснил, почему футболистам «Торпедо» было сложно выдать свой максимум

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об уровне игры команды в текущем сезоне РПЛ.

«Игра «Торпедо» в сезоне была беззубой? Сложно так сказать. К сожалению, изменения, которые принимало руководство клуба, не приводили к стабильному результату. Поэтому нужно было вводить новые изменения. Из-за этого футболистам было сложно выдать свой максимум. Поэтому и получилось то, что получилось», — сказал Савин «СЭ».