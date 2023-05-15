Савин: «Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал?»
Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание экс-президента клуба Ильи Геркуса о том, что нападающий Артем Дзюба смог бы спасти команду от вылета.
«Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал? Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Есть разные ситуации. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Значит, был вопрос в чем-то другом. Если президент клуба кого-то не подписывает, это его ответственность. Он единоличный исполнительный орган. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно! Спас бы Дзюба «Торпедо»? Не знаю, мог ли бы он спасти, но то, что Артем может усилить любую команду, включая «Торпедо», — факт», — сказал Савин «СЭ».
В зимнее трансферное окно Дзюба мог перейти в «Торпедо», но сделка сорвалась из-за того, что клуб пригласил 34-летнего форварда на просмотр, а не предложил полноценный контракт. В результате футболист отправился в «Локомотив», за который забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|1 : 0
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6