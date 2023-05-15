Савин: «Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал?»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание экс-президента клуба Ильи Геркуса о том, что нападающий Артем Дзюба смог бы спасти команду от вылета.

«Геркус считает, что Дзюба мог бы спасти «Торпедо»? А чего он тогда его не подписал? Безусловно, есть коллегиальный орган, есть совет директоров. Есть разные ситуации. Мне кажется, если президент клуба на чем-то настаивает, он может этого добиться. Значит, был вопрос в чем-то другом. Если президент клуба кого-то не подписывает, это его ответственность. Он единоличный исполнительный орган. Странно перекладывать ответственность и говорить, что кто-то кого-то не дал подписать. Смешно! Спас бы Дзюба «Торпедо»? Не знаю, мог ли бы он спасти, но то, что Артем может усилить любую команду, включая «Торпедо», — факт», — сказал Савин «СЭ».

В зимнее трансферное окно Дзюба мог перейти в «Торпедо», но сделка сорвалась из-за того, что клуб пригласил 34-летнего форварда на просмотр, а не предложил полноценный контракт. В результате футболист отправился в «Локомотив», за который забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах.