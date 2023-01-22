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Булыкин: «В России многие тренируются спустя рукава, на одном таланте не уедешь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего не хватает нынешнему поколению российских футболистов для того, чтобы заиграть в Европе.

«Отличный вопрос. Я бы отметил то, что нужно быть коммуникабельным. Во многом этого и не хватает нашим ребятам. Если ты находишься вдали от коллектива, то тренер не будет ставить тебя в состав, даже несмотря на то, что ты очень хорош. Также важно полностью выкладываться на тренировках, в Европе это важнейший элемент. У нас привыкли тренироваться спустя рукава, поэтому многие россияне и испытывают некоторые трудности, играя в Европе. На одном таланте не уедешь. Нужно упорно работать, чтобы тренер мог рассчитывать на тебя», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

На данный момент в Европе выступают Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Арис»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-v-rossii-mnogie-treniruyutsya-spustya-rukava-na-odnom-talante-ne-uedesh/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Булыкин
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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16
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